Vremenska prognoza: Vedro i sunčano u Tuzlanskom kantonu

Vremenska prognoza Tuzla

Danas Danas u Tuzli očekujemo vedro i sunčano vrijeme tokom cijelog dana bez padavina. Temperature će se kretati od 1°C u ranim jutarnjim satima do 13°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 4.1 m/s. Večer će biti hladna s temperaturama oko 2-4°C. Preporučuje se obući topliji kaput ili jaknu za jutro i večer, dok će poslijepodne biti prijatno za laganiju vanjsku odjeću. Nemojte zaboraviti šešir i naočale za sunce.

7 Dana U narednih sedam dana u Tuzli očekuje se postepeno pogoršanje vremena. Prva tri dana (petak do nedjelja) bit će vedro i suho s blagim temperaturama. Od ponedjeljka i utorka mogući su slabi pljuskovi, dok će od srijede padavine postati češće. Najbolji dan za izlet u ovom periodu je nedjelja, 1. marta, zbog potpuno vedrog i suhog vremena s umjerenim temperaturama. Tokom četvrtka i petka očekuju se obilnije padavine. Nema aktivnih upozorenja za ovaj period.

15 Dana U dugoročnoj prognozi za Tuzlu, period od 5. do 8. marta karakterizirat će obilne padavine, s najvišom količinom kiše u petak, 6. marta. Nakon toga, padavine će postepeno jenjavati, ali će ostati prisutne u obliku pljuskova do sredine iduće sedmice. Temperature će biti u padu, s noćnim mrazevima od oko -1°C od utorka, 10. marta. Za putovanje, najpovoljniji period je početak prognoze, od petka do nedjelje (27. februar – 1. mart), zbog stabilnog i suhog vremena. Nakon toga, vremenski uslovi će se značajno pogoršati. Nema aktivnih upozorenja za ovaj period.

