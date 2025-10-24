Vremenska prognoza za 24. oktobar 2025. godine, petak

Nakon kiše u jutarnjim satima, očekuje se smanjenje oblačnosti, javljaju iz Federalnog hidrometorološkog zavoda.

Lokalni pljuskovi se ponovo očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C.

Vremenska prognoza za subotu

Meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Pljuskovi su češći na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C.

Vremenska prognoza za nedjelju

U nedjelju 26.10.2025. u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Vjetar je slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C.