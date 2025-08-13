Vremenska prognoza za TK: Šta nas očekuje u narednih 15 dana?

Vremenska prognoza: Danas U Tuzlanskom kantonu danas je izuzetno toplo sa temperaturama koje će doseći do 35°C, posebno tokom podnevnih sati. Vedro je i bez padavina, sa slabim vjetrom jugoistočnog smjera. Upozorenje je aktivno od 10:00 do 15:00 zbog visokih temperatura koje mogu biti opasne po zdravlje. Noću će temperature pasti na oko 20°C, što će donijeti blago olakšanje.

7 Dana Narednih sedam dana u TK očekuje se promjenjivo vrijeme. U nedjelju, 17. Avgusta, očekuju se obilnije padavine sa 75% vjerovatnoće, posebno u središnjim i istočnim dijelovima kantona. Temperature će se kretati između 29°C i 34°C tokom dana, dok će noću biti između 16°C i 22°C. U drugoj polovini sedmice vrijeme će se stabilizirati sa manje padavina i umjerenim temperaturama.

15 Dana U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se postepeno smanjenje padavina i blagi porast temperatura. U prvoj sedmici još uvijek mogući su povremeni pljuskovi, posebno 24. i 25. Avgusta, dok će druga sedmica biti toplija i sušnija. Temperature će se približavati 30°C tokom dana, a noću će ostati blage sa 15°C do 20°C. Planinski predjeli mogu imati nešto niže temperature i veću vjerovatnoću padavina.

Visoka temperatura žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla Početak upozorenja: 13. August 2025. 10:00 Kraj upozorenja: 13. August 2025. 15:00 Temperatura zraka između 31 i 36°C. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.