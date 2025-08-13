Vremenska prognoza za TK: Šta nas očekuje u narednih 15 dana?

Arnela Šiljković - Bojić
Vremenska prognoza, sunčano vrijeme, toplota, ljeto, vrućine, sparine/ Bez ijednog pljuska na vidiku: Biljke, ljudi i gradovi trpe pod sunčevim udarima
Foto: RTV Slon/ Sunce

Vremenska prognoza:

Danas

U Tuzlanskom kantonu danas je izuzetno toplo sa temperaturama koje će doseći do 35°C, posebno tokom podnevnih sati. Vedro je i bez padavina, sa slabim vjetrom jugoistočnog smjera. Upozorenje je aktivno od 10:00 do 15:00 zbog visokih temperatura koje mogu biti opasne po zdravlje. Noću će temperature pasti na oko 20°C, što će donijeti blago olakšanje.

7 Dana

Narednih sedam dana u TK očekuje se promjenjivo vrijeme. U nedjelju, 17. Avgusta, očekuju se obilnije padavine sa 75% vjerovatnoće, posebno u središnjim i istočnim dijelovima kantona. Temperature će se kretati između 29°C i 34°C tokom dana, dok će noću biti između 16°C i 22°C. U drugoj polovini sedmice vrijeme će se stabilizirati sa manje padavina i umjerenim temperaturama.

15 Dana

U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se postepeno smanjenje padavina i blagi porast temperatura. U prvoj sedmici još uvijek mogući su povremeni pljuskovi, posebno 24. i 25. Avgusta, dok će druga sedmica biti toplija i sušnija. Temperature će se približavati 30°C tokom dana, a noću će ostati blage sa 15°C do 20°C. Planinski predjeli mogu imati nešto niže temperature i veću vjerovatnoću padavina.

Visoka temperatura žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 13. August 2025. 10:00

Kraj upozorenja: 13. August 2025. 15:00

Temperatura zraka između 31 i 36°C.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

Visoka temperatura Narandžasto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 14. August 2025. 10:00

Kraj upozorenja: 14. August 2025. 15:00

Max temperatura oko 35 °C.

Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelovati na savjet iz vlasti. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa.

Više čitajte na: https://vremenskaprognoza.ba/

pročitajte i ovo

Vijesti

Vlada TK usvojila izvještaj o ulaganjima u Opću bolnicu Gračanica

Istaknuto

Trumpova administracija kritikovala Dodika zbog destabilizacije BiH

Tuzla i TK

Tuzla servis: Rođeno je 13 beba

Vijesti

Srebrenik: Brzom intervencijom vatrogasaca ugašena radna mašina

Vijesti

Općina Banovići isplatila povećane podsticaje za svježe mlijeko bez kašnjenja

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]