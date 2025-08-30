Vremenska prognoza za Tuzlu: Očekuju se jače padavine

Arnela Šiljković - Bojić

Vremenska prognoza Tuzla

Danas

Danas u Tuzli očekujte promjenjivo vrijeme s pojačanim padavinama tokom dana. Temperatura će se kretati od 13°C u ranim jutarnjim satima do 27°C u podne. Očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom, posebno između 12:00 i 20:00 sati.

Obucite kišni kaput i čizme od vode zbog obilnih padavina. Aktivno je upozorenje za grmljavinu od 10:00 do 21:59 sati danas, te upozorenje za obilne padavine (20-40 l/m2) koje traje do 21:59 sati.

Opširnije čitajte na: vremenskaprognoza.ba

