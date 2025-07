Vremenska prognoza za Tuzlu: Šta nas očekuje u narednih 15 dana?

Vremenska prognoza Tuzla

Danas

Danas u Tuzli očekujemo vrlo toplo i suho vrijeme s temperaturama koje će se kretati od 16°C ujutro do 32°C poslijepodne. Vjetar će biti blag do umjeren, s udarima do 7,3 m/s. Padavine nisu predviđene. Obucite laganu i prozračnu odjeću, nosačke sunčanih naočala i šešir zbog jakog sunca. Upozorenje: Visoke temperature od 36°C između 11:00 i 15:00, te oko 32°C u periodima od 09:00-11:00 i 15:00-17:00.

7 Dana

U narednih sedam dana očekuje se mješovito vrijeme s početkom toplih i suhih dana, a zatim obilnijim padavinama od subote. Najbolji dan za izlet je petak, 25. jula, kada će temperature biti do 34°C s minimalnim rizikom od pljuskova. Od nedjelje, 27. jula, očekuju se obilne kiše s visokom vjerojatnošću padavina.

15 Dana

U periodu od 15 dana, vrijeme će biti promjenjivo s čestim pljuskovima, posebno u prvih sedam dana. Najpovoljniji period za putovanje je krajem sedmice (četvrtak, 31. jula i petak, 1. augusta), kada se očekuje manje padavina i umjerene temperature oko 29-30°C. Kasnije će se vjerojatnost kiša ponovo povećati.

Visoka temperatura žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 24. Juli 2025. 09:00

Kraj upozorenja: 24. Juli 2025. 11:00

Max temperatura oko 32 °C.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

Visoka temperatura žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 24. Juli 2025. 15:00

Kraj upozorenja: 24. Juli 2025. 17:00

Max temperatura oko 32 °C.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

Visoka temperatura Narandžasto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 24. Juli 2025. 11:00

Kraj upozorenja: 24. Juli 2025. 15:00

Max temperatura oko 36 °C.

Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelovati na savjet iz vlasti. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa.