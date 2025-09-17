Evo kakve nas vremenske prilike očekuju u narendim danima

Meteorolozi za danas u Bosni i Hercegovini najavljuju promjenljive vremenske prilike. Prije podne oblačno, dok se smanjenje oblačnosti očekuje u drugom dijeli dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U četvrtak će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme, a dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove bit će maglovit. Vjetar će puhati slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 6 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 16, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 22 i 27 stepeni, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.

U petak se prognozira slično vrijeme, uz pretežno sunčane periode i maglu u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove. Vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosit će između 7 i 12 stepeni, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 29 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.