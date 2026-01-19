Vrhovni sud FBiH potvrdio kaznu za ubistvo u Lukavcu

Jasmina Ibrahimović
Pritvor
Foto: Ilustracija/Mjera pritvora

Vrhovni sud FBiH odlučujući u žalbenom postupku u krivičnom predmetu protiv optuženog Selmina Ibrahimovića, zbog krivičnog djela Ubistvo, u sticaju sa krivičnim djelom Neovlašteno nabavljanje, držanje i prodaja oružja i bitnih dijelova za oružje i Neovlašteno nabavljanje, držanje i prodaja municije, donio je odluku kojom se žalba branitelja optuženog odbija kao neosnovana, pa se presuda Kantonalnog suda u Tuzli u dijelu u kojem je optuženom izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 19 godina i 6 mjeseci, potvrđuje.

Povodom žalbe, po službenoj dužnosti, preinačava se presuda Kantonalnog suda u Tuzli u odluci o uračunavanju pritvora, tako da se optuženom u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru počev od 15.04.2024. godine, pa do upućivanja na izdržavanje kazne. U ostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je dana 15.4.2024. godine, oko 23 sata, u naselju Koksara kod Lukavca, došao do objekta u kojem je živio A.M., sa kojim je ranije imao verbalne prepirke, te iz ukradenog pištolja kojeg je neovlašteno posjedovao, najprije oštećenom pištoljem zadao nekoliko udaraca u predjelu glave, a potom iz neposredne blizine ispalio jedan metak u glavu oštećenog i usmrtio ga. Sud je optuženom za navedena krivična djela izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina i 6 mjeseci.

pročitajte i ovo

Magazin

Iznenađujući razlog zbog kojeg imate zatvor, a o kojem se gotovo...

Vijesti

Zatražen pritvor za Anisa K. zbog teškog ubistva

BiH

Novi femicid u BiH: Ubistvo u Mostaru ponovo otvorilo pitanje sigurnosti...

Istaknuto

Femicid u Mostaru: Ubijena žena koja je mjesecima primala prijetnje od...

Vijesti

Obilježena 32. godišnjica od ubistva učiteljice Fatime Gunić i njenih učenika

BiH

Obilježena sedma godišnjica ubistva policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića

Tuzla i TK

Određena mjera pritvora za Asmira Gluhića i Minelu Dobiš iz Gradačca

Istaknuto

Danas pred Zastupničkim domom FBiH izmjene Zakona o PIO, najniža penzija ide po stažu

PROMO

Borba protiv karcinoma grlića maternice: Kampanja „Podržena“ donosi povoljnije preglede i nove standarde prevencije

Vijesti

Zašto smo i ove godine u januaru dobili veće račune za struju?

Istaknuto

Stiže ozbiljna zima u BiH: Hladni talas donosi cjelodnevne minuse

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]