Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno

Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. U centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne povremeno može padati slab snijeg.

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na jugu do 7, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 11 °C

Dodatna stabilizacija vremenskih prilika, izraženije u dijelu Hercegovine, ugodno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti.

Opšta slika će biti nešto lošija u centralnim i istočnim krajevima, usljed povremenih, slabijih padavina. Jutro svježije, primjereno ovom dijelu godine, potom malo ugodnije u odnosu na protekli period. Poželjno je toplije dijelove dana provesti na otvorenom.