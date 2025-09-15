Vrijeme u Tuzli: Vedro i toplo danas, promjenljivo narednih dana

Danas u Tuzli očekuje se vedro i toplo vrijeme, s temperaturama koje će se kretati od 13 stepeni u jutarnjim satima do 28 stepeni tokom poslijepodneva. Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno s udarima do 5,2 metra u sekundi. Vjerovatnoća za padavine je minimalna, svega pet posto između deset i četrnaest sati, bez značajnijih količina. Preporučuje se lagana ljetna odjeća poput majice i kratkih hlača, uz sunčane naočale kao zaštitu od sunca.

Na snazi je upozorenje za regiju Tuzla koje traje od 13. septembra u 22 sata do 14. septembra u 21:59, zbog očekivanih padavina u rasponu od 20 do 40 litara po kvadratnom metru, kao i dodatno upozorenje na grmljavinu 14. septembra između 10 i 15 sati.

U narednih sedam dana u Tuzli se očekuje promjenjivo vrijeme, smjenjivat će se kišni i vedri periodi. Nedjelja 14. septembra donosi obilnu kišu s vjerovatnoćom od 90 posto, dok će ponedjeljak 15. septembra proteći suh i sunčan. Utorak 16. septembra nosi novu visoku vjerovatnoću kiše od 85 posto, a ostatak sedmice obilježit će umjereno do vedro vrijeme s manjim šansama za padavine. Najpogodniji dan za izlet bit će petak 19. septembra, kada se očekuje potpuno sunčano i toplo vrijeme s temperaturama do 28 stepeni.

Dugoročna prognoza za 15 dana ukazuje na postepeno zahlađenje i češće padavine prema kraju mjeseca. Prva polovina septembra bit će toplija i sa manje kiše, dok druga sedmica, od 22. septembra nadalje, donosi niže temperature oko 25 stepeni i veću učestalost kišnih dana, s vjerovatnoćom padavina od 60 do 70 posto. Najbolji period za putovanja ili planiranje izleta je između 18. i 21. septembra, kada će vrijeme biti stabilno i toplo, uz minimalne padavine.

