Vučić: Neće biti građanskog rata!

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u srijedu navečer, tokom novog vala protuvladinih protesta, optužio je demonstrante za nasilje, poručivši da država neće angažirati vojsku niti će doći do građanskog rata.

U obraćanju javnosti neposredno prije ponoći naveo je da su protesti održani u više gradova, uključujući Novi Sad, Beograd i Niš, kao reakcija na nasilje pristalica Srpske napredne stranke nad građanima dan ranije u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Vučić je izjavio da je u incidentima u Novom Sadu povrijeđeno više od 60 građana, te 16 policajaca, od kojih dvojica s težim povredama čeljusti i prsa. Dodao je da se situacija stavlja pod kontrolu i najavio veće prisustvo policije na ulicama.

“Večeras je teška večer za građane Srbije. Važno je da smo zahvaljujući mudrosti i strpljivosti ogromnog broja građana nekim čudom za sada uspjeli sačuvati mir”, rekao je Vučić.

U obraćanju dramatičnim tonom izjavio je da je u Novom Sadu „do prije nekoliko minuta postojalo pitanje hoće li preživjeti oko 300 građana koji su branili svoje domove”, misleći na pristalice SNS-a ispred sjedišta stranke koje su, prema njegovim riječima, „pružile otpor nasilnicima i blokadama”.

Prosvjednici protiv Vučića i vladajućeg SNS-a iznose suprotnu verziju događaja, tvrdeći da su ih napale pristalice SNS-a, među kojima su, prema njihovim riječima, bili i ljudi „sumnjive prošlosti” angažirani s namjerom izazivanja incidenata i provociranja policijske intervencije.

Navode da ih je na ulice izvela politika predsjednika Vučića i njegove stranke, koja, kako ističu, uporno odbija uspostaviti vladavinu prava, urediti institucije te provesti istragu i utvrditi odgovorne za urušavanje nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. novembra prošle godine, kada je poginulo 16 osoba.

Tragedija u Novom Sadu potaknula je niz prosvjeda iz kojih je nastao studentski pokret s ciljem uspostave uređenog društva zasnovanog na vladavini prava, borbi protiv korupcije i radu institucija bez političkog utjecaja.

Među posljednjim zahtjevima je i raspisivanje prijevremenih izbora, što vlast za sada odbija, a prosvjedi su se u više gradova Srbije nastavili i nakon ponoći, prenose beogradski mediji.