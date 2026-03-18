Za sedam projekata u Tuzli osigurano više od 178 hiljada KM

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 – ReLOaD3, koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, podržao je sedam projekata organizacija civilnog društva na području Tuzle vrijednih ukupno 178,655.51 KM. Projekte finansira Evropska unija kroz ReLOaD3 u iznosu od 65%, te Grad Tuzla u iznosu od 35%.

Ovi projekti unaprijedit će kvalitet života u lokalnim zajednicama, te ojačati kapacitete organizacija civilnog društva kako bili ravnopravni partneri lokalnoj vlasti u donošenju odluka koje se tiču svih građana i građanki, a pogotovo onih najranjivijih.

Projekti su odabrani na osnovu Javnog poziva, nakon čega je uslijedila detaljna evaluacija svih prijava, te procjena relevantnosti i kvaliteta predloženih aktivnosti, očekivanih rezultata i njihove usklađenosti sa razvojnim ciljevima Tuzle.

Po završetku procesa odabira, odlučeno je da budu podržani sljedeći projekti:

Udruženje „Prijateljice obrazovanja Amica Educa“ – Jačanje mentalnog zdravlja i rezilijentnosti mladih u Tuzli Centar za djecu s višestrukim smetnjama ,“Koraci nade” – Priča koja spaja Udruženje mladih žena „GirlTHing“ – She.Dev – Lansiranje u IT Udruženje „Snaga žene“ – Od podrške do osnaživanja – Akcije za žene i mlade Mreža aktivnog starenja – Aktivnim starenjem do zdravih zajednica Udruženje „Alternativna produkcija“ – Novi zvukovi zajednice Udruženje građana oboljelih od distrofije Tuzlanskog kantona – Vrijedim više

O projektu: ReLOaD3, koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP, pomaže građanima i građankama da aktivnije učestvuju u donošenju odluka i doprinosi boljoj saradnji između vlasti i organizacija civilnog društva.

Grad Tuzla je odabran za učešće u ReLOaD3 na osnovu prijave na direktni poziv za jedinice lokalne samouprave koji je raspisan u martu 2025. godine i jedan je od 14 općina i gradova u Bosni i Hercegovini koji učestvuje u ReLOaD3 aktivnostima. ReLOaD3 se provodi od februara 2025. godine do januara 2029. godine.

Za više informacija o ReLOaD3 aktivnostima u Tuzli, kontaktirajte Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu na broj 035 307 327 ili e-mail [email protected]