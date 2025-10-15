Za solarne elektrane privatnim privrednim društvima u TK izdvojeno gotovo milion KM

Jasmina Ibrahimović

Ministrica za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić potpisala je danas ugovore sa privrednim društvima u privatnom vlasništvu koja su ispunila uslove javnog konkursa za dodjelu sredstava namijenjenih projektima iz oblasti zaštite okoliša.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK za ovu namjenu izdvojilo je 939.679 KM, a najviši iznos po korisniku je 50.000 KM.

Od ukupno 45 prijava za projekte provedbe energetskih programa (ugradnja solarnih elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije) 21 privredno društvo ispunilo je uslove tražene konkursom.

Pravo učešća na javnom konkursu imala su privredna društva u privatnom vlasništvu koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona sa najmanje 10 zaposlenih, saopćeno je iz Vlade TK.

pročitajte i ovo

BiH

BH TELECOM: Konkurencijsko vijeće uslovno dopustilo sticanje kontrole and Telemach-om

Vijesti

Grad Tuzla sufinansira utopljavanje objekata i ugradnju toplotnih pumpi

Vijesti

BiH na konferenciji Berlinskog procesa u Londonu

Dijaspora

Dženaza majci i bebi stradalim u teškoj nesreći u Njemačkoj sutra u Rašljevi

Vijesti

Prezentiran digitalni sistem “prijava.ba” kao primjer modernizacije turističkog sektora

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]