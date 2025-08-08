Za vikend se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja

Za vikend se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini gradskih centara i na glavnim saobraćajnicama, s nešto izraženijim prilivom vozila prema jugu.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Prozor-Jablanica, Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Olovo-Semizovac i Vrhpolje-Ključ.

Duga su zadržavanja na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim  graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

