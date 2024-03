Za vikend sunčano, naredne sedmice kiša

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u ponedjeljak 01.04.2024. godine, očekuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći porast naoblake. Krajem dana na zapadu i sjeverozapadu Bosne je moguća kiša i lokalni pljuskovi, a tokom noći širom zemlje. Vjetar umjeren sa jakim ili olujnim udarima južni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu i sjeveru zemlje do 18, a dnevna od 18 do 24, na sjeveru zemlje do 28 °C.

U utorak 02.04.2024. godine, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U drugom dijelu dana padavina postepeno prestaju. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 °C.

U srijedu 03.04.2024. godine, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 12, a dnevna od 14 do 20, na sjeveru zemlje do 22 °C.