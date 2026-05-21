Za vrijeme svjetskog prvenstva produženo radno vrijeme lokala i objekata u gradu Tuzla?

Na narednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla trebala bi se naći odluka kojom bi se ugostiteljskim i drugim privrednim objektima omogućilo produženo radno vrijeme tokom održavanja utakmica svjetskih i evropskih prvenstava, uključujući i javna gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Inicijativu je pokrenula vijećnica Dragana Berberović Gagro, koja je predložila da Grad Tuzla, u saradnji sa privrednim subjektima, sponzorima i nadležnim službama, organizuje javno gledanje utakmica Svjetskog prvenstva na Trgu slobode, uz mogućnost produženja rada ugostiteljskih i privrednih objekata tokom trajanja utakmica.

U dokumentaciji koja je upućena nadležnim gradskim službama navodi se da bi na Trgu slobode mogao biti postavljen veliki LED ekran površine oko 100 kvadratnih metara, kako bi građani Tuzle i posjetioci iz drugih gradova mogli zajednički pratiti utakmice i navijati za reprezentaciju BiH. Također se predlaže poseban režim rada ugostiteljskih objekata, koordinacija sa policijom i komunalnim službama, te uključivanje lokalnih medija i sponzora u realizaciju projekta.

Istovremeno je pripremljena i izmjena postojeće Odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada Tuzla. Prema prijedlogu, nadležni organ bi na zahtjev ugostitelja mogao rješenjem odobriti rad ugostiteljskih objekata do 6 sati narednog dana tokom održavanja sportskih evropskih i svjetskih prvenstava i olimpijada, posebno u slučajevima kada se utakmice igraju u kasnim noćnim ili ranim jutarnjim terminima prema evropskom vremenu.

U obrazloženju inicijative navodi se da bi ovakav model mogao doprinijeti jačanju navijačke atmosfere i zajedništva, povećanju turističke i ugostiteljske potrošnje, ali i promociji Tuzle kao otvorenog i organizovanog urbanog centra spremnog za veće javne događaje.