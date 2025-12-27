Zahlađenje u Tuzli i TK: Očekuju nas obilne snježne padavine i vrlo niske temperature

RTV SLON
Foto: RTV Slon (Arhiv)

U Tuzli se danas očekuje hladan i suh dan. Jutarnje temperature spuštaju se do oko -2 stepena, dok će tokom poslijepodneva doseći približno 5 stepeni Celzijusa. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno zapadnog i jugozapadnog smjera, a padavina nema.

Slično vrijeme bilježi se i na području Tuzlanskog kantona. Jutra su hladna s temperaturama ispod nule, dok se tokom dana očekuju vrijednosti do oko 5 stepeni. U večernjim i noćnim satima ponovo se prognozira mraz, s temperaturama oko -1 stepen. U višim i planinskim predjelima, poput Kladnja, moguće su i nešto niže vrijednosti.

Prema sedmodnevnoj prognozi, Tuzlu i Tuzlanski kanton očekuje osjetno zahlađenje. U utorak i srijedu zadržat će se suho, ali vrlo hladno vrijeme, s jutarnjim temperaturama koje mogu pasti i do -7 stepeni. Najpovoljniji dan za boravak na otvorenom u tom periodu je utorak, 30. decembar, zbog stabilnih vremenskih prilika.

Od četvrtka, 1. januara, slijedi pogoršanje vremenskih uslova. Prognozirane su obilne padavine u obliku snijega, uz dodatni pad temperatura. Najintenzivnije snježne padavine očekuju se tokom subote i nedjelje, 3. i 4. januara, kada je vjerovatnoća padavina i do 90 posto. Dnevne temperature u ovom periodu kretat će se od -4 do -9 stepeni, dok bi noćni minusi mogli doseći i do -11 stepeni Celzijusa.

Za period od 1. do 4. januara izdato je upozorenje na obilne snježne padavine i vrlo niske temperature, koje bi mogle otežati saobraćaj i izazvati probleme u svakodnevnom funkcionisanju, posebno u višim predjelima Tuzlanskog kantona.

