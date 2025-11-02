Završen mirni protest u Tuzli: Građani tražili odgovornost i ostavke nakon slučaja trgovine ljudima

RTV SLON
Foto: RTV Slon

Na stotine građana Tuzle učestvovalo je danas u mirnoj protestnoj šetnji pod sloganom „Šetnja za pravdu, istinu i dostojanstvo“, kojom su izrazili ogorčenje i zahtjev za odgovornost institucija nakon hapšenja osam osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje maloljetnica.

Kolona građana krenula je u 11:55 sati ispred Doma za djecu bez roditeljskog staranja, a zatim se kretala pored zgrade Kantonalnog tužilaštva do Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, gdje je skup i završen.

Foto: RTV Slon

Tokom šetnje, građani su nosili transparente s porukama, tražeći oštru reakciju i odgovornost nadležnih institucija.

Mirni protest protekao je bez incidenata, uz prisustvo policije koja je obezbjeđivala skup. Organizatori su ranije poručili da je ruta simbolična – od doma djece koja nemaju zaštitu porodice do institucija koje bi trebale štititi sve građane.

Podsjećamo, uhapšeno je osam osoba koje su osumnjičene da su počinili krivično djelo trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije djevojčice rođene 2009. godine u svrhu prostitucije, među kojima su i četiri službenika Uprave policije MUP-a TK.

