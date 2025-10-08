Završni radovi na više mjesta u Tuzli, uskoro nova faza sanacije puteva

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle nastavila je aktivnosti na unapređenju putne infrastrukture na području grada i prigradskih naselja. Tokom proteklog perioda realizovan je niz projekata sanacije i uređenja saobraćajnica, a trenutno su u toku završni radovi na nekoliko dionica.

Radovi se privode kraju u ulicama Kula, Muharema Merdžića i Talijanuša, Hasanbašići, Srednja Lipnica, Gine Herman, Breze, Alije Ibrića, Sulejmana Aličića Sulje, Roginac i Proleterskih brigada, kao i na prilazu parking prostoru oko kapele u Srednjoj Lipnici.

U sklopu planiranih aktivnosti za naredni period, Služba za komunalne poslove najavila je nastavak radova na sanaciji putne infrastrukture u naseljima Ljepunice, Berbići, Donji Dvor, Ajvatovac, Kolovrat, Drage Pavića te na dionici Dokanj – Breške.

Ove aktivnosti dio su kontinuiranih ulaganja Grada Tuzle u poboljšanje lokalne infrastrukture, s ciljem povećanja sigurnosti i kvaliteta života građana u svim dijelovima grada.