Zbog radova moguće duže kolone na frekventnim cestama širom BiH

Jasmina Ibrahimović

Na mjestima gdje se izvode radovi, moguće je formiranje dužih kolona vozila u oba smjera, što produžava vrijeme putovanja. Apeluje se na vozače da planiraju svoja putovanja u skladu sa stanjem na putevima i da poštuju  saobraćajne propise.

Zbog radova na sanaciji odbojne ograde uz magistralnu cestu Zenica-Doboj (na dionici Donja Vraca-Liješnica) svakog dana (osim nedjelje), od 09 do 17 sati, vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem. S obzirom da se radi o frekventnoj dionici, mogu se očekivati duže kolone vozila u oba smjera.

Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, na mostu kod tunela Crnaja, u toku su radovi na sanaciji dilatacija, zbog čega se saobraća usporeno, uz regulaciju semaforima.

Večeras od 19 sati do sutra ujutro do 05 sati zbog neophodnih radova usporeno će se saobraćati kroz tunel Karaula na magistralnoj cesti Žepče-Maglaj.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Gacko-Foča (u Sastavcima) i Jajce-Crna Rijeka.

Do 24. septembra zbog izvođenja radova, od 08 do 15 sati, obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Bileća-GP Deleuša. Za vrijeme obustave, saobraćaj  se preusmjerava na GP Klobuk (Trebinje-Nikšić).

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila, za sada, nisu duža od 10 do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćenp je iz IC BiHAMK-a.

