ŽFK Sloboda 2024 danas starta u Prvoj ženskoj ligi Federacije BiH

Fudbalerke ŽFK Sloboda 2024 danas počinju takmičenje u novoj sezoni Prve ženske lige Federacije BiH. U prvom kolu Tuzlanke na stadionu NK Mramor dočekuju ekipu NK Inter Posušje, a utakmica počinje u 16 sati.

Iz kluba naglašavaju da primarni cilj nije direktan plasman u Premijer ligu, već razvoj ženskog fudbala i afirmacija mladih talenata. Trenutno je u redovima Slobode registrovano blizu 50 djevojčica i djevojaka koje nastupaju u tri selekcije – seniorskoj, U-13 i U-15.

Tokom priprema Tuzlanke su odigrale nekoliko prijateljskih mečeva, u kojima su uigravani taktički detalji i segmenti igre. To je poslužilo kao kvalitetna provjera pred početak prvenstva.

U klubu ističu da u sezonu ulaze s mnogo motiva i želje, te vjeruju da mogu ostvariti dobar rezultat već na otvaranju. Organizatori su pozvali navijače, ljubitelje fudbala i sportsku javnost da dođu i pruže podršku tuzlanskim fudbalerkama.

Takmičenje u Prvoj federalnoj ligi i ove godine igra se po trokružnom sistemu, a završnica će biti odigrana po Bergerovom sistemu.