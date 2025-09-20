ŽFK Sloboda 2024 Tuzla sutra protiv Inter Posušja na startu nove sezone

Tuzlanske fudbalerke sutra otvaraju novu sezonu Prve ženske lige Federacije BiH.

ŽFK “Sloboda 2024” u prvom kolu dočekuje ekipu NK “Inter” Posušje, a utakmica će biti odigrana u nedjelju, 21. septembra na stadionu NK Mramor s početkom u 16 sati.

Iz kluba poručuju da primarni cilj u ovoj sezoni nije direktan plasman u Premijer ligu, već razvoj ženskog fudbala i afirmacija mladih talenata. Trenutno je u redovima Slobode registrovano blizu 50 djevojčica koje nastupaju u tri selekcije – seniorke, U-13 i U-15.

Tokom pripremnog perioda tuzlanska ekipa odigrala je nekoliko kontrolnih mečeva, u kojima su uigravani taktički detalji i slagani segmenti igre, što je poslužilo kao dobra provjera pred početak prvenstva.

U Slobodi ističu da u novu sezonu ulaze s mnogo motiva i želje, te vjeruju da mogu ostvariti dobar rezultat na otvaranju takmičenja. Organizatori pozivaju navijače, ljubitelje fudbala, sportsku javnost i medije da svojim prisustvom podrže start prvenstva i pruže podršku tuzlanskim fudbalerkama.

Takmičenje u Prvoj federalnoj ligi igraće se po trokružnom sistemu, sa završnicom koja će se igrati po Bergerovom sistemu.