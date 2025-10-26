Zimsko računanje vremena donosi promjenu u tarifama za struju

Prelaskom na zimsko računanje vremena, u nedjelju, 26. oktobra 2025. godine, dolazi do promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova za potrošače koje električnom energijom snabdijeva JP Elektroprivreda BiH.

Za domaćinstva s dvotarifnim brojilima, manji dnevni tarifni stavovi (tzv. jeftinija struja) primjenjivat će se radnim danima i subotom od 13:00 do 16:00 sati te od 22:00 do 07:00 sati, dok će nedjeljom cijeli dan važiti manja tarifa.

Za ostale kategorije kupaca – uključujući potrošače koji električnu energiju preuzimaju na 110 kV, 35 kV, 10 (20) kV naponu te ostalu potrošnju na 0,4 kV – manji tarifni stav primjenjivat će se radnim danima od 22:00 do 07:00 sati, a subotom i nedjeljom tokom cijelog dana.

Ove izmjene primjenjuju se svake godine s početkom zimskog računanja vremena, a cilj je usklađivanje tarifnih perioda s promjenama u dnevnom režimu potrošnje električne energije.