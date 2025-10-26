Zimsko računanje vremena donosi promjenu u tarifama za struju

RTV SLON
Novi udar na džep građana: Struja skuplja, uvode se blok tarife u tri boje
Foto: Ilustracija

Prelaskom na zimsko računanje vremena, u nedjelju, 26. oktobra 2025. godine, dolazi do promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova za potrošače koje električnom energijom snabdijeva JP Elektroprivreda BiH.

Za domaćinstva s dvotarifnim brojilima, manji dnevni tarifni stavovi (tzv. jeftinija struja) primjenjivat će se radnim danima i subotom od 13:00 do 16:00 sati te od 22:00 do 07:00 sati, dok će nedjeljom cijeli dan važiti manja tarifa.

Za ostale kategorije kupaca – uključujući potrošače koji električnu energiju preuzimaju na 110 kV, 35 kV, 10 (20) kV naponu te ostalu potrošnju na 0,4 kV – manji tarifni stav primjenjivat će se radnim danima od 22:00 do 07:00 sati, a subotom i nedjeljom tokom cijelog dana.

Ove izmjene primjenjuju se svake godine s početkom zimskog računanja vremena, a cilj je usklađivanje tarifnih perioda s promjenama u dnevnom režimu potrošnje električne energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Elektroprivreda BiH: S prelaskom na zimsko računanje vremena mijenjaju se tarife

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomjerene sat unazad

Sport

Fudbaleri Čelika savladali Tuzla City i preuzeli lidersku poziciju u Prvoj ligi FBiH

Tuzla i TK

Tokom protekla 24 sata vatrogasci u TK imali dvije intervencije

Sport

Mlade fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” spremne za završni krug prvog dijela sezone

Sport

Fudbaleri Slobode danas dočekuju Stupčanicu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]