Zmajevi se zaputili put Belgije, sastaju se s Velikom Britanijom

Nedžida Sprečaković
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine (Zmajevi) otputovala je danas u Belgiju, gdje će učestvovati na turniru zajedno sa selekcijom domaćina i Velikom Britanijom.

Selektor Adis Bećiragić na put je poveo sljedeće igrače: Miralem Halilović, Jusuf Nurkić, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Amar Gegić, Ajdin Penava, Aleksandar Lazić, Adin Vrabac, Xavier Castaneda, Kenan Kamenjaš i Tarik Hrelja.

Šef stručnog štaba Zmajeva ističe kako su pred bh. reprezentacijom važne provjere:

“Turnir u Belgiji je veoma važan za nas, tu nas čekaju dvije utakmice protiv učesnika Eurobasketa koje će ponuditi sliku trenutne forme našeg tima. Sa nama neće biti Džanan Musa, koji je na utakmicama protiv Srbije i Crne Gore zadobio udarac na isto mjesto, stoga mu treba nekoliko dana odmora, kako smo zajedno zaključili. Iskreno se nadam da će ostali igrači odgovoriti postavljenim zadacima i da ćemo popraviti dojam sa posljednjih mečeva”, istakao je Bećiragić.

Turnir se održava u gradu Oostendeu, a reprezentacija BiH sutra igra protiv Velike Britanije od 17 sati. Dan kasnije naš nacionalni tim odmjerit će snage s Belgijom  u meču koji počinje od 16 sati.

