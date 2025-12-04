Ambulanta Simin Han pred zatvaranjem? Mujezinović upozorava na posljedice za više od 3.000 pacijenata

RTV SLON

Ambulanta Simin Han mogla bi privremeno biti zatvorena zbog ozbiljnih tehničkih nedostataka, a više od 3.000 pacijenata bilo bi preusmjereno u ambulantu Slavinovići, upozorava vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mensur Mujezinović. Kako navodi, građani su mu se prethodnih dana obraćali zbog straha da će ostati bez osnovne zdravstvene zaštite u svojoj mjesnoj zajednici.

Posebno su zabrinuti teško oboljeli i hronični pacijenti koji i sada s teškoćom dolaze do postojeće ambulante. Za njih bi odlazak u drugu mjesnu zajednicu predstavljao dodatno opterećenje i zdravstveni rizik koji mnogi ne mogu podnijeti. Mujezinović je obišao ambulantu i potvrdio postojanje problema, posebno neadekvatno grijanje i dotrajale elektroinstalacije koje ne dozvoljavaju korištenje dodatnih uređaja.

Ističe da tehnički nedostaci ne smiju biti razlog da najveća mjesna zajednica u Tuzli ostane bez zdravstvene usluge. Podsjeća da je ranije već podnosio inicijativu u Gradskom vijeću Tuzla upozoravajući da će se, bez blagovremenog reagovanja, ovakva situacija kad tad dogoditi.

U ime građana, zahtijeva hitnu reakciju gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića i Doma zdravlja Tuzla kako bi se pronašlo trajno rješenje i kako bi ambulanta ostala u funkciji. Navodi da su građani spremni izaći na ulicu ukoliko se problem ne riješi u najkraćem roku.

