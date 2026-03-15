BH Meteo objavio prognozu: Nakon toplih dana stiže promjena vremena

Početak naredne sedmice u Bosni i Hercegovini donosi promjenu vremena nakon nekoliko toplijih i sunčanih dana. Prema prognozi meteorologa sa stranice BH Meteo, u ponedjeljak, 16. marta, očekuje se pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme, uz nešto više oblačnosti u Hercegovini. Jutro će biti prohladno, ponegdje i hladno uz mogućnost lokalnog mraza. Dnevne temperature kretat će se između 13 i 18 stepeni, dok bi na pojedinim mjestima mogle dostići i oko 20 stepeni Celzija.

Promjena vremena očekuje se već tokom noći na utorak, 17. marta, kada sa sjevera stiže jače naoblačenje praćeno padom temperature i prvim padavinama. Kiša će najprije zahvatiti sjeverozapadne i sjeverne dijelove Bosne, a tokom dana padavine će se proširiti i na ostatak zemlje.

U utorak se ne očekuju velike količine padavina, dok se glavnina kiše prognozira od noći na srijedu do srijede poslijepodne. U nižim predjelima padat će kiša, dok se na nadmorskim visinama iznad 900 metara očekuju susnježica i snijeg. U srijedu ujutro snježna granica bi se u pojedinim dijelovima Bosne nakratko mogla spustiti i na oko 600 metara nadmorske visine.

Očekivana količina padavina u većem dijelu zemlje iznosit će između pet i 15 milimetara, lokalno do oko 20 milimetara, dok bi na planinama moglo pasti između pet i 20 centimetara snijega.

Padavine bi od srijede poslijepodne trebale postepeno slabiti i prestajati, a do kraja sedmice zadržat će se uglavnom umjereno do pretežno oblačno vrijeme bez značajnijih padavina.

Najhladniji dan u sedmici bit će utorak, kada će dnevne temperature iznositi od četiri do 10 stepeni, dok će na jugu dosezati do 12 stepeni. Od srijede do kraja sedmice temperature će se uglavnom kretati između osam i 14 stepeni, lokalno do 17 stepeni.

U periodu od utorka do subote očekuje se povremeno umjeren do lokalno jak istočni i sjeveroistočni vjetar, odnosno bura. Vjetar će biti izraženiji tokom dana, dok će u noćnim satima slabiti, saopćili su.