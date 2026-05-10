Christian Schmidt se povlači sa funkcije visokog predstavnika

Christian Schmidt najavio je da će se povući s funkcije visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, o čemu je unaprijed obavijestio njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung .

O svojoj odluci informisao je i Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC), od kojeg je zatražio pokretanje procedure za izbor njegovog nasljednika. Do završetka tog procesa nastavit će obavljati dužnost u punom kapacitetu.

Tokom svog mandata Schmidt je poseban akcenat stavio na jačanje pravosudnih institucija, očuvanje ustavnog poretka i unapređenje integriteta izbornog procesa. Isticao je i potrebu ubrzanog provođenja reformi, naročito onih koje se odnose na implementaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH.

Schmidt je imenovan za visokog predstavnika 27. maja 2021. godine, a funkciju je preuzeo 2. augusta iste godine. Njegov mandat spada među najduže u historiji OHR-a, a obilježili su ga pokušaji jačanja funkcionalnosti državnih institucija i približavanja Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama. Ipak, program 5+2 nije realizovan, pa zatvaranje OHR-a ostaje odgođeno zbog neispunjenih ključnih reformi.

Trenutno boravi u New York gdje Vijeću sigurnosti UN-a predstavlja redovni izvještaj o stanju u BiH. U njemu upozorava na secesionističke politike, blokade institucija i pokušaje destabilizacije države, naglašavajući da međunarodna zajednica i dalje podržava stabilnost i suverenitet Bosne i Hercegovine.

Odlasku Schmidta prethodile su dugogodišnje kritike i zahtjevi iz Republike Srpske za njegovo uklanjanje, jer ga vlasti tog entiteta smatraju nelegitimno imenovanim. Posljednjih dana ti zahtjevi dodatno su pojačani, posebno nakon posjete delegacije SNSD Rusija i sastanka s Vladimir Putin, tokom kojeg je, prema njihovim tvrdnjama, razgovarano i o ulozi visokog predstavnika te mogućnosti poništavanja odluka OHR-a.

Iz OHR-a poručuju da nijedna Schmidtova odluka nije osporena pred nadležnim sudovima, dok sam Schmidt smatra da je jedinstvena podrška međunarodne zajednice ključna za očuvanje mira i stabilnosti u BiH i regionu.