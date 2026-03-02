Cijene nafte skočile više od 8 posto nakon napada na Iran

Nedžida Sprečaković
Iran, rat u iranu, cijene nafte
Foto: Islamska republika Iran prikazana na karti

Cijene nafte skočile više od 8 posto nakon napada na Iran, što je izazvalo snažnu reakciju na svjetskim tržištima i unijelo dodatnu neizvjesnost među investitore koji prate razvoj situacije na Bliskom istoku. Nagli rast zabilježen je već u ranim jutarnjim satima na londonskom i američkom tržištu, gdje su cijene barela u kratkom periodu osjetno porasle.

Kolaps aviosaobraćaja: Hiljade letova otkazano na Bliskom istoku

Trgovci upozoravaju da bi daljnja eskalacija sukoba mogla ozbiljno ugroziti stabilnost globalne opskrbe. Posebna pažnja usmjerena je na Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte, kroz koji prolazi značajan dio ukupne svjetske proizvodnje. Svako ograničavanje prometa kroz taj prolaz automatski povećava pritisak na cijene energenata.

Cijene nafte skočile više od 8 posto nakon napada na Iran i zbog straha od mogućih poremećaja u isporukama, jer tržište reagira na svaku naznaku širenja sukoba. Analitičari ističu da bi u slučaju dugotrajnijih tenzija moglo doći do dodatnog rasta cijena, što bi se odrazilo i na krajnje potrošače kroz skuplje gorivo i transport.

Ovakva kretanja dodatno opterećuju globalnu ekonomiju, koja se već suočava s inflatornim pritiscima. Cijene nafte skočile više od 8 posto nakon napada na Iran u trenutku kada su tržišta očekivala stabilizaciju, pa ostaje otvoreno pitanje hoće li se situacija smiriti ili će nova dešavanja donijeti dodatne poremećaje.

