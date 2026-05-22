Danas do 28 stepeni, u Bosni mogući lokalni pljuskovi

Danas u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima.

Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu zemlje do 28°C.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon mirnije i svježije noći, uz temperaturne prilike uobičajene za ovaj dio godine, većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja i osjećati se ugodnije, naročito u prvom dijelu dana. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Moguće je da u Bosni rijetki popodnevni pljuskovi djelimično poremete opštu sliku.