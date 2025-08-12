Danas izuzetno toplo, aktivno i upozorenje

U Tuzlanskom kantonu danas je izuzetno toplo, s temperaturama koje će doseći 32-36°C, posebno tokom podnevnih sati.

Aktivno je upozorenje na visoke temperature od 10:00 do 15:00 sati. Vjetar će biti umjeren, jugozapadnog smjera, brzinom do 3 m/s. Padavine nisu predviđene, a noćne temperature će se spustiti na 16-20°C.

Narednih sedam dana u TK očekuje se nastavak vrućeg vremena, s dnevnim temperaturama između 31 i 35°C. U nedjelju, 17. Avgusta, mogući su kratkotrajni pljuskovi s udarnim kišama, posebno u istočnim dijelovima kantona.

Noćne temperature će varirati od 19 do 23°C. Upozorenje na visoke temperature vrijedi i sutra, 13. Avgusta, od 10:00 do 15:00 sati.