Danas izuzetno toplo, aktivno i upozorenje

Jasmina Ibrahimović
sunčano i toplo vrijeme, visoke temperature, toplotni val, toplotni udar, sunčanica/INZ
Foto: Pexels/ Ilustrativna fotografija za sunčano i toplo vrijeme praćeno visokim temperaturama

U Tuzlanskom kantonu danas je izuzetno toplo, s temperaturama koje će doseći 32-36°C, posebno tokom podnevnih sati.

Aktivno je upozorenje na visoke temperature od 10:00 do 15:00 sati. Vjetar će biti umjeren, jugozapadnog smjera, brzinom do 3 m/s. Padavine nisu predviđene, a noćne temperature će se spustiti na 16-20°C.

Narednih sedam dana u TK očekuje se nastavak vrućeg vremena, s dnevnim temperaturama između 31 i 35°C. U nedjelju, 17. Avgusta, mogući su kratkotrajni pljuskovi s udarnim kišama, posebno u istočnim dijelovima kantona.

Noćne temperature će varirati od 19 do 23°C. Upozorenje na visoke temperature vrijedi i sutra, 13. Avgusta, od 10:00 do 15:00 sati.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Servisne informacije: Tuzla bogatija za sedam beba

Magazin

HPV i rak kože, novo istraživanje otkriva iznenađujuću povezanost

BiH

PENZIJA: Evo kako izgleda put do ostvarivanja prava

Vijesti

/VIDEO/ Događaji koji su obilježili 11. avgust

Sport

Lejla Njemčević druga na prestižnoj utrci u Skandinaviji

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]