Danas izuzetno toplo vrijeme, temperature i do 36

U Tuzlanskom kantonu danas je izuzetno toplo, s temperaturama koje će doseći do 32°C tokom podnevnih sati.

Vedro je i bez padavina, uz slab do umjeren vjetar jugozapadnog smjera. Upozorenje je aktivno od 09:00 do 15:00 zbog visokih temperatura između 31 i 36°C. Noću će temperature pasti na oko 18-20°C.

Narednih sedam dana u TK očekuje se kontinuirano toplo vrijeme s temperaturama između 32 i 37°C, posebno tokom prvih dana.

Od 12. augusta mogući su kratkotrajni pljuskovi, posebno u planinskim predjelima kao što je Kladanj, s vjerojatnošću padavina do 30%. Noćne temperature će se kretati od 18 do 25°C.