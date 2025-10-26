Danas kiša u Tuzli: Evo kakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice

RTV SLON
Kiša i padavine, vremenska prognoza/ Kišni početak dana, naredne sedmice toplo s povremenim pljuskovima
Foto: RTV Slon/Ilustracija/ Kišno vrijeme

Vrijeme danas

Danas će u Tuzli preovladavati oblačno vrijeme s čestim pljuskovima, naročito u jutarnjim satima kada se očekuju i najintenzivnije padavine. Temperature će se kretati od 5°C u jutarnjim satima do 15°C poslijepodne, uz slab do umjeren vjetar s povremenim udarima do 8 m/s.

Građanima se preporučuje vodootporna odjeća i obuća, jer će kiša padati gotovo tokom cijelog dana, uz moguće kraće pauze tek u kasnim poslijepodnevnim satima.

Za regiju Tuzla nema aktivnih meteoroloških upozorenja.

Prognoza za narednih sedam dana

U narednoj sedmici očekuje se promjenjivo vrijeme s izmjenama sunčanih i kišnih perioda. Utorak će donijeti obilne pljuskove, dok će srijeda i četvrtak biti suhi i topli dani, s temperaturama do 19°C.

Petak će donijeti ponovne povremene pljuskove, a subota će biti kišovita.

Prema prognozi, srijeda će biti najpovoljniji dan za izlet jer se očekuje sunčano i ugodno vrijeme bez padavina.

Ni za narednih sedam dana nema aktivnih upozorenja za područje Tuzle.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Vijesti

Vremenska prognoza: Meteorolozi najavljuju pogoršanje vremenskih prilika

BiH

Vremenska prognoza: Pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, u dijelovima BiH moguća kiša

Vijesti

Vremenska prognoza: Umjereno oblačno vrijeme danas

Tuzla i TK

Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Istaknuto

Tuzla servis: U SHMP pružene 244 zdravstvene usluge

Tuzla i TK

Tuzlanski maraton: Pogledajte koje ulice će sutra biti zatvorene

Magazin

Ljekari savjetuju: Stariji ljudi ne smiju raditi jednu stvar dok su bolesni

Istaknuto

Poznata onkologinja otkriva: Pet namirnica koje ne kupuje zbog zdravlja

Sport

Prvi ženski univerzitetski ragbi klub: Razvoj ragbija u BiH dostigao novi nivo

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]