Danas kiša u Tuzli: Evo kakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice

Vrijeme danas

Danas će u Tuzli preovladavati oblačno vrijeme s čestim pljuskovima, naročito u jutarnjim satima kada se očekuju i najintenzivnije padavine. Temperature će se kretati od 5°C u jutarnjim satima do 15°C poslijepodne, uz slab do umjeren vjetar s povremenim udarima do 8 m/s.

Građanima se preporučuje vodootporna odjeća i obuća, jer će kiša padati gotovo tokom cijelog dana, uz moguće kraće pauze tek u kasnim poslijepodnevnim satima.

Za regiju Tuzla nema aktivnih meteoroloških upozorenja.

Prognoza za narednih sedam dana

U narednoj sedmici očekuje se promjenjivo vrijeme s izmjenama sunčanih i kišnih perioda. Utorak će donijeti obilne pljuskove, dok će srijeda i četvrtak biti suhi i topli dani, s temperaturama do 19°C.

Petak će donijeti ponovne povremene pljuskove, a subota će biti kišovita.

Prema prognozi, srijeda će biti najpovoljniji dan za izlet jer se očekuje sunčano i ugodno vrijeme bez padavina.

Ni za narednih sedam dana nema aktivnih upozorenja za područje Tuzle.