Danas kišovito vrijeme s grmljavinom

Jasmina Ibrahimović
Nestabilno vrijeme širom BiH: Kiša, grmljavina i lokalni pljuskovi, a ponegdje i grad
Nestabilno vrijeme širom BiH: Kiša, grmljavina i lokalni pljuskovi, a ponegdje i grad, foto: BH Meteo MZ Bistrica,okolina Zenice

U Tuzlanskom kantonu danas se očekuje kišovito vrijeme sa značajnim padavinama tokom jutarnjih i podnevnih sati, posebno između 5:00 i 14:00 sa intenzitetom do 1.7 mm/h.

Postoji aktivno upozorenje za obilne padavine (20-30 l/m²) i grmljavinu koje vrijedi od 21. augusta 22:00 do 22. augusta 21:59, odnosno do 13:00 za grmljavinu. Temperature će se kretati od 14°C u ranim jutarnjim satima do 21°C tokom poslijepodneva, uz umjeren vjetar jugozapadnog smjera.

Narednih sedam dana u TK očekuje se postepeno poboljšanje vremena sa smanjenjem padavina. Prva polovina sedmice će biti relativno stabilna sa minimalnim padavinama i temperaturama do 26°C. Druga polovina sedmice će donijeti toplije vrijeme sa porastom temperatura do 34°C tokom petka i subote, uz povremene pljuskové posebno u planinskim predjelima. Noćne temperature će varirati između 15°C i 20°C.

