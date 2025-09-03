Danas poslijepodne mogući pljuskovi

Jasmina Ibrahimović

U Tuzlanskom kantonu danas očekujemo toplo vrijeme sa temperaturama do 27°C. Tokom jutra vedro, a poslijepodne će doći do pojačanja padavina sa mogućim pljuskovima i grmljavinom, posebno u centralnim i planinskim dijelovima.

Upozorenje je aktivno od 07:00 do 14:00 za pljuskove praćene grmljavinom. Noću temperature padaju do 16°C uz nastavak povremenih pljuskova.

Narednih sedam dana u TK karakterizirat će promjenjivo vrijeme. U prva tri dana (4-6. Septembar) očekuju se povremeni pljuskovi i grmljavina, sa temperaturama do 30°C. Od 7. do 10. Septembar vrijeme će se stabilizovati sa manje padavina i toplijim danima do 31°C. Preporučuje se pažnja tokom kišnih perioda zbog mogućih lokalnih poplava.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Centralna mevludska svečanost u Džamiji “Kralj Abdullah”

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 11 beba

Vijesti

Evo kako će izgledati novi računi za struju

BiH

Ajanović i Čavalić traže provjeru ustavnosti blok tarifa

Vijesti

Dodjela diploma polaznicima Policijske akademije FMUP-a: 277 novih policijskih službenika

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]