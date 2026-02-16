Danas se očekuje susnježica i snijeg u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini će prije podne preovladavati umjereno oblačno vrijeme, dok se u poslijepodnevnim satima očekuje novo naoblačenje praćeno padavinama.

Jutro će biti pretežno vedro uz promjenljivu oblačnost i hladno, uz pojavu mraza.

Tokom poslijepodneva naoblačenje sa sjeverozapada donijet će kišu i susnježicu u nižim krajevima, a snijeg u višim predjelima.

U večernjim satima i tokom noći padavine će postepeno slabiti i prestati u većini krajeva, osim na istoku, gdje će i dalje padati snijeg uz blagi porast snježnog pokrivača u višim područjima.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog ili promjenljivog smjera.

Minimalna temperatura zraka kretat će se od minus sedam do minus dva stepena, dok će maksimalna dnevna temperatura iznositi od četiri do osam, a na jugu do 11 stepeni Celzijusa.