Danas se očekuje susnježica i snijeg u Bosni i Hercegovini

Jasmina Ibrahimović
Snijeg prekrio Bosnu i Hercegovinu, evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana
Foto: Arhiva

U Bosni i Hercegovini će prije podne preovladavati umjereno oblačno vrijeme, dok se u poslijepodnevnim satima očekuje novo naoblačenje praćeno padavinama.

Jutro će biti pretežno vedro uz promjenljivu oblačnost i hladno, uz pojavu mraza.

Tokom poslijepodneva naoblačenje sa sjeverozapada donijet će kišu i susnježicu u nižim krajevima, a snijeg u višim predjelima.

U večernjim satima i tokom noći padavine će postepeno slabiti i prestati u većini krajeva, osim na istoku, gdje će i dalje padati snijeg uz blagi porast snježnog pokrivača u višim područjima.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog ili promjenljivog smjera.

Minimalna temperatura zraka kretat će se od minus sedam do minus dva stepena, dok će maksimalna dnevna temperatura iznositi od četiri do osam, a na jugu do 11 stepeni Celzijusa.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzlu danas očekuju obilna kiša i pad temperature, na snazi žuto...

Istaknuto

Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

Istaknuto

Danas vedro i suho, promjena vremena od sredine sedmice

Istaknuto

Oblačno i kišovito vrijeme širom BiH

Istaknuto

Vrijeme u Tuzli danas oblačno, kiša stiže oko podne

Istaknuto

Vrijeme u Tuzli danas suho i vedro, temperatura do 15 stepeni

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata pruženo je 206 zdravstvenih usluga

Sport

Lejla Arapović zlatna u veteranima: Karatisti kluba “DO” briljirali na Državnom prvenstvu

Magazin

Ova tri horoskopska znaka ulaze u najbolji period života

Magazin

Pet znakova srčanog udara koje ljudi najčešće zanemare

Sport

Muzaferija i Alić nastupile u veleslalomu, rekord za bh. skijanje

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]