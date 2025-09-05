Danas sunčano i toplo s temperaturama do 30 stepeni

Jasmina Ibrahimović
Vremenska prognoza: Na snazi upozorenje meteoalarma
Foto: Ilustracija

Danas u Tuzli očekujemo sunčan i topao dan s temperaturama koje će se kretati od 13°C u ranim jutarnjim satima do 30°C tokom poslijepodneva.

Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 4,7 m/s. Padavine nisu predviđene, tako da će dan biti suh. Preporučujemo laganu ljetnu odjeću, sunčane naočale i kapu za zaštitu od sunca. Nemojte zaboraviti dovoljno tekućine zbog visokih temperatura. Nema aktivnih upozorenja za danas.

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i toplo, sa slabim do umjerenim vjetrom. Temperature će se kretati od 14°C u ranim jutarnjim satima do 30-32°C tokom podneva, s najvišim vrijednostima u područjima poput Kladnja i Gradačca.

Padavine su minimalne, samo 5% šanse za kratkotrajne pljuske tokom poslijepodnevnih sati u nekim dijelovima. Noću će temperature pasti na 17-21°C.

Više na vremenskaprognoza.ba

