Danas sunčano i toplo, temperature do 28 stepeni

Jasmina Ibrahimović
Suncano do umjereno oblacno vrijeme/ kraj toplotnog talasa
Foto: Pixabay/Suncano do umjereno oblačno vrijeme

Danas u Tuzli očekuje se sunčan i topao dan s temperaturama koje će se kretati od 9°C u ranim jutarnjim satima do 28°C tokom poslijepodneva.

Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 4.5 m/s. Padavine nisu predviđene, tako da će vrijeme biti potpuno suho. Preporučuje se lagana ljetna odjeća, uz sunčane naočale i eventualno kapu za zaštitu od sunca.

U narednih 7 dana u Tuzli očekuje se stabilno i toplo vrijeme u prvoj polovini sedmice, s temperaturama do 30°C od subote do utorka. Od srijede dolazi do značajne promjene s padom temperatura i početkom pljuskova, posebno u četvrtak i petak kada su predviđeni obilniji pljuskovi. Najbolji dan za izlet je nedjelja, 21. septembra, zbog visoke temperature od 30°C, sunčanog vremena i odsustva padavina. Nema aktivnih upozorenja za ovaj period.

