Danas sunčano, povoljna i biometeorološka prognoza

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 10 do 15, na jugu do 18 °C.

Biometeorološka prognoza je povoljna, većina ljudi će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Nakon vedrije noći i hladnog jutra, kada je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, sa odmicanjem dana osjetno ugodnije uz porast temperatura i sunčane intervale. Preporučuje se slojevito odijevanje kako bi se po potrebi raskomotili u poslijepodnevnim satima.

U četvrtak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći postepeno naoblačenje, a u kasnim večernjim satima kiša sa sjeverozapada. Vjetar prije podne slab promjenljivog smjera, a poslije podne slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 14 do 20 °C.