Danas u Tuzli sunčano i toplo, izdato upozorenje zbog visokih temperatura

Danas će biti vrlo toplo sa temperaturama koje će se kretati od 19°C u ranim jutarnjim satima do 38°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, sa udarima do 6,3 m/s.

Padavine nisu predviđene tokom dana, osim blagih pljuskova u kasnim poslijepodnevnim satima. Preporučuje se lagana i prozračna odjeća, sunčane naočale i kapa za zaštitu od sunca.

Upozorenje: U regiji Tuzla vrijedi upozorenje na lokalne pljuskove praćene grmljavinom od 11:00 do 17:00.

Tuzlanski kanton

U Tuzlanskom kantonu danas očekuje se izuzetno toplo vrijeme sa maksimalnim temperaturama do 38°C, posebno u podnevnim satima.

Upozorenje za visoke temperature vrijedi od 10:00 do 15:00. Tokom popodnevnih sati mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, posebno u središnjim dijelovima kantona.

Noću će temperature padati na oko 23°C, a vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadnog smjera.

