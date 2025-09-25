Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme

Danas u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ranim jutarnjim satima kiša i lokalni pljuskovi se očekuju u većem dijelu naše zemlje, a u ostatku dana uglavnom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini.

Vjetar slab na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu, istoku i sjeveroistoku do 27 °C.

Slično kao i proteklog dana, uz povećanu naoblaku i nestabilne vremenske prilike i opštu sliku koja će se djelimično pogoršati. Moguće su blaže meteopatske reakcije poput glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije. U poslijepodnevnim satima, negativni uticaj promjene će oslabiti.