Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme

Jasmina Ibrahimović
Oblacno vrijeme
Foto: RTV Slon

Danas u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ranim jutarnjim satima kiša i lokalni pljuskovi se očekuju u većem dijelu naše zemlje, a u ostatku dana uglavnom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini.

Vjetar slab na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu, istoku i sjeveroistoku do 27 °C.

Slično kao i proteklog dana, uz povećanu naoblaku i nestabilne vremenske prilike i opštu sliku koja će se djelimično pogoršati. Moguće su blaže meteopatske reakcije poput glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije. U poslijepodnevnim satima, negativni uticaj promjene će oslabiti.

pročitajte i ovo

BiH

Federacija dobija brzo upozorenje o nestanku djece

Istaknuto

(VIDEO) Crno i bijelo: Šta je obilježilo 24. septembar?

Magazin

Camp Nou: Najveći stadion u Europi otvoren na današnji dan 1957. godine

Tuzla i TK

Tuzla uvodi sufinansiranje nužnih popravki u stambenim zgradama

Sport

Prvi sporazum Ministarstva i Specijalne olimpijade BiH: 100.000 KM podrške za inkluzivne programe

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]