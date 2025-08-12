Elektroprivreda BiH: Kupci uredno snabdjeveni električnom energijom

Ekstremno visoke temperature koje su ovih dana zahvatile i našu zemlju primorale su građane da se rashlađuju na razne načine, pa domaće elektroprivrede bilježe veću potrošnju električne energije.
Tim povodom, u Elektroprivredi BiH Agenciji FENA je rečeno da je zabilježeno povećanje potrošnje električne energije koje je svojstveno ljetnom periodu, ali da je situacija stabilna.
Šta više troši struju: Klima koja stalno radi ili ona koju gasite i palite?
-Ništa što bi ugrozilo stabilnost. Elektroprivreda BiH ima dovoljne količine električne energije i uredno snabdijeva kupce – rečeno je.
Visoke temperature su, naime, primorale građane da koriste razne rashladne uređaje, a mnoga domaćinstva koja imaju klima-uređaje čak ih ne gase ni noću.