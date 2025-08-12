Elektroprivreda BiH: Kupci uredno snabdjeveni električnom energijom

Ekstremno visoke temperature koje su ovih dana zahvatile i našu zemlju primorale su građane da se rashlađuju na razne načine, pa domaće elektroprivrede bilježe veću potrošnju električne energije.

Tim povodom, u Elektroprivredi BiH Agenciji FENA je rečeno da je zabilježeno povećanje potrošnje električne energije koje je svojstveno ljetnom periodu, ali da je situacija stabilna.