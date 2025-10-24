Elektroprivreda BiH: S prelaskom na zimsko računanje vremena mijenjaju se tarife

Jasmina Ibrahimović
električno brojilo

Prelaskom na zimsko računanje vremena, u nedjelju  26. oktobra  2025. godine, doći će do promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova (perioda tzv. jeftinije i skuplje električne energije) za kupce koje električnom energijom snabdijeva JP Elektroprivreda BiH.

Za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, manji dnevni tarifni stavovi primjenjivaće se radnim danima i subotom u periodima od 13:00 do 16:00 i od 22:00 do 07:00 sati, a nedjeljom cijeli dan.

Za ostale kategorije kupaca JP Elektroprivreda BiH  (kupci koji električnu energiju preuzimaju na 110 kV naponu, kupci koji električnu energiju preuzimaju na 35 i 10 (20) kV naponu, ostala potrošnja na 0,4 kV naponu) utrošena električna energija obračunavaće se prema manjoj tarifi (MT)  radnim danima u periodu od 22:00  do 07:00  sati, a  subotom i nedjeljom cijeli dan.

Kupci informacije mogu pronaći na web stranici JP Elektroprivreda BiH (www.epbih.ba), dobiti putem besplatnih brojeva telefona u  informativnim centrima i na šalterima informacija u elektrodistributivnim dijelovima JP Elektroprivreda BiH.

