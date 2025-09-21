Evo kakvo nas danas vrijeme očekuje u Tuzli

Tuzla će danas uživati u sunčanom i toplom vremenu, uz temperature koje će se kretati od jutarnjih 12°C do maksimalnih 31°C u poslijepodnevnim satima. Vjetar će biti slab do umjeren, s povremenim udarima do 4,5 m/s, a padavine nisu predviđene.

Građanima se preporučuje lagana i prozračna odjeća, zaštita od sunca i dovoljno tekućine tokom dana.

Vrijeme u ostatku Bosne i Hercegovine

U ostatku Bosne i Hercegovine očekuje se slično vrijeme, s pretežno sunčanim i toplim prilikama. Temperature će u sjevernim i centralnim dijelovima zemlje doseći i do 33°C, dok će u Hercegovini i južnim krajevima biti nešto niže, ali i dalje izrazito tople. Vjetar će puhati slab do umjeren, uglavnom istočnog i jugoistočnog smjera.