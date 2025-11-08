Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

Jutros je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme, uz kišu u Hercegovini te u centralnim i istočnim krajevima Bosne.

Temperatura zraka u sedam sati u Tuzli iznosila je 6 stepeni Celzijusa.

Najtopliji su bili Banja Luka, Bijeljina i Prijedor sa 8 stepeni, Mostar sa 10 i Trebinje sa 11 stepeni.

Tokom dana u većem dijelu zemlje očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Kiša će padati u Hercegovini te u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, dok se na planinama može očekivati slab snijeg. Vjetar će biti slab i promjenljivog smjera, a dnevne temperature kretaće se između 5 i 11 stepeni, na jugu do 14 °C.