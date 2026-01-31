Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

RTV SLON
vremenska prognoza, kiša, oblačno vrijeme, padavine
Foto: Meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme

Vremenska prognoza za Bosnu i Herecegovinu

Danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu Bosne, dok će u Hercegovini biti djelimično vedro. Tokom dana rijetko je moguća slaba kiša, a na planinama i slab snijeg. Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka uglavnom se kreće između 0 i 5 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura u većem dijelu zemlje biti između 3 i 7 stepeni. Na jugu zemlje temperatura može dostići do 11 stepeni.

Prema posljednjim mjerenjima od 31. januara 2026. godine u 7 sati, u Tuzli je zabilježeno oblačno vrijeme, uz temperaturu zraka od 4 stepena. Smjer vjetra je sjeveroistočni, dok brzina vjetra iznosi 0 metara u sekundi, odnosno 0 kilometara na sat. Relativna vlažnost zraka iznosi 91 posto, dok je barometarski pritisak izmjeren na 968,9 hektopaskala.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Danas suho i hladno u Tuzli, u narednih sedam dana promjenjivo...

Vijesti

Danas sunčano vrijeme, do kraja sedmice najavljene promjene

Istaknuto

Vremenska prognoza: Danas vedro veći dio dana, a onda nagla promjena

Istaknuto

Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih sedam dana u Tuzli?

Istaknuto

Stiže ozbiljna zima u BiH: Hladni talas donosi cjelodnevne minuse

Istaknuto

Niska oblačnost i magla jutros nad većim dijelom BiH

Istaknuto

Preminula zvijezda filma “Sam u kući” Catherine O'Hara

Istaknuto

Oprez na cestama širom BiH: Magla, odroni i radovi usporavaju saobraćaj

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 11 beba

Vijesti

OBN ipak ostaje na platformi BH Telecoma

Magazin

Kako Norvežani griju kuće na minus 35 i šta mi radimo pogrešno

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]