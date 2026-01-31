Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

Vremenska prognoza za Bosnu i Herecegovinu

Danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu Bosne, dok će u Hercegovini biti djelimično vedro. Tokom dana rijetko je moguća slaba kiša, a na planinama i slab snijeg. Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka uglavnom se kreće između 0 i 5 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura u većem dijelu zemlje biti između 3 i 7 stepeni. Na jugu zemlje temperatura može dostići do 11 stepeni.

Prema posljednjim mjerenjima od 31. januara 2026. godine u 7 sati, u Tuzli je zabilježeno oblačno vrijeme, uz temperaturu zraka od 4 stepena. Smjer vjetra je sjeveroistočni, dok brzina vjetra iznosi 0 metara u sekundi, odnosno 0 kilometara na sat. Relativna vlažnost zraka iznosi 91 posto, dok je barometarski pritisak izmjeren na 968,9 hektopaskala.