Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

Jutros je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok je u kotlinama zabilježena magla. U 7 sati najniža temperatura izmjerena je na Bjelašnici, minus tri stepena, dok su najviše jutarnje vrijednosti registrovane u Mostaru i Trebinju, sedam stepeni.

Prema prognozi, tokom dana u cijeloj zemlji zadržat će se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slaba kiša moguća je ponegdje u Hercegovini, dok se poslijepodne i tokom noći padavine očekuju u većini krajeva. Na planinskim vrhovima moguć je slab snijeg, a veće količine padavina prognozirane su za područje Hercegovine. Vjetar će biti slab do umjeren, istočnog i jugoistočnog smjera. Dnevne temperature kretat će se od 6 do 12 stepeni, a u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 14 stepeni.

Prema jutrošnjim mjerenjima za Tuzlu u 7 sati, temperatura zraka iznosila je 0 stepeni, uz umjereno oblačno vrijeme. Zabilježena je relativna vlažnost zraka od 95 posto, barometarski pritisak 964,3 hPa, dok je u posljednja 24 sata palo 7 milimetara padavina. Vjetar je bio sjevernog smjera brzinom 1 metar u sekundi, odnosno 4 kilometra na sat, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.