Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje u Tuzli

Vremenska prognoza za Tuzlu

U Tuzli danas preovladava sunčano i vedro vrijeme bez padavina. Jutarnja temperatura iznosila je oko 8 stepeni, dok će se najviša dnevna temperatura popeti do 23°C. Vjetar je slab do umjeren, s najjačim udarima do 4,3 metra u sekundi, a vjerovatnoća padavina izuzetno niska, svega 5%. Nema aktivnih upozorenja za područje Tuzle, pa građani mogu uživati u mirnom i toplom jesenjem danu.

Preporučuje se lagana jakna ili duks u jutarnjim i večernjim satima, dok će tokom dana biti dovoljno ugodno za laganiju odjeću.

U narednim danima očekuje se promjenjivo vrijeme. U ponedjeljak će doći do naglog pogoršanja, uz oblačno nebo i obilne padavine, dok će od utorka do petka ponovno uslijediti stabilizacija vremena s više sunca. Najpovoljniji dan za boravak na otvorenom i izlete bit će petak.

Dugoročna prognoza pokazuje da će se u drugoj sedmici novembra vremenske prilike pogoršati, uz češće pljuskove i blagi pad temperatura koje će se kretati između 3 i 5 stepeni Celzijusa. Ipak, u prvoj polovini mjeseca Tuzlu očekuje period stabilnog i suhog vremena, bez upozorenja na ekstremne vremenske pojave.