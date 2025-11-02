Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje u Tuzli

RTV SLON
Tuzla/ Vedro i toplo vrijeme
Foto: Tuzla/ Sjenjak vedro nebo

Vremenska prognoza za Tuzlu 

U Tuzli danas preovladava sunčano i vedro vrijeme bez padavina. Jutarnja temperatura iznosila je oko 8 stepeni, dok će se najviša dnevna temperatura popeti do 23°C. Vjetar je slab do umjeren, s najjačim udarima do 4,3 metra u sekundi, a vjerovatnoća padavina izuzetno niska, svega 5%. Nema aktivnih upozorenja za područje Tuzle, pa građani mogu uživati u mirnom i toplom jesenjem danu.

Preporučuje se lagana jakna ili duks u jutarnjim i večernjim satima, dok će tokom dana biti dovoljno ugodno za laganiju odjeću.

U narednim danima očekuje se promjenjivo vrijeme. U ponedjeljak će doći do naglog pogoršanja, uz oblačno nebo i obilne padavine, dok će od utorka do petka ponovno uslijediti stabilizacija vremena s više sunca. Najpovoljniji dan za boravak na otvorenom i izlete bit će petak.

Dugoročna prognoza pokazuje da će se u drugoj sedmici novembra vremenske prilike pogoršati, uz češće pljuskove i blagi pad temperatura koje će se kretati između 3 i 5 stepeni Celzijusa. Ipak, u prvoj polovini mjeseca Tuzlu očekuje period stabilnog i suhog vremena, bez upozorenja na ekstremne vremenske pojave.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Sunčan vikend u Tuzli, ali već od ponedjeljka stiže nagla promjena...

Istaknuto

Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih sedam dana?

Istaknuto

Vremenska prognoza Tuzla: Sunčano s blagim vjetrom

Vijesti

Vremenska prognoza: Pred nama je sunčan dan

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno uz razvedravanje tokom dana

Vijesti

Vremenska prognoza: Oblačan ponedjeljak pred nama

Istaknuto

Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vodosnabdijevanja

Magazin

Uz ovaj sastojak odjeća ponovo postaje bijela i svježa

Magazin

Kremaste paprike u pavlaci: Domaća zimnica koja miriše na djetinjstvo

Magazin

Farmaceut savjetuje: Evo zašto nije pametno piti kafu uz lijekove

Istaknuto

U Tuzli sutra protestna šetnja zbog seksualnog iskorištavanja maloljetnica

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]