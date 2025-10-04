Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

U centralnim i istočnim područjima Bosne danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana, dok će u ostatku zemlje preovladavati sunčano. Novo, jače naoblačenje stiže sa sjeverozapada u kasnim poslijepodnevnim satima i tokom noći.

U jutarnjim satima u nižim predjelima istočne Bosne moguća je slaba kiša, a u višim predjelima slab snijeg. Vjetar će biti slab, uglavnom zapadnog i jugozapadnog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se od 0 do 6 stepeni, na jugu do 10, dok će dnevne temperature iznositi od 10 do 16, a na jugu i sjeverozapadu zemlje do 20 stepeni Celzijusa.