Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

U centralnim i istočnim područjima Bosne danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana, dok će u ostatku zemlje preovladavati sunčano. Novo, jače naoblačenje stiže sa sjeverozapada u kasnim poslijepodnevnim satima i tokom noći.

U jutarnjim satima u nižim predjelima istočne Bosne moguća je slaba kiša, a u višim predjelima slab snijeg. Vjetar će biti slab, uglavnom zapadnog i jugozapadnog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se od 0 do 6 stepeni, na jugu do 10, dok će dnevne temperature iznositi od 10 do 16, a na jugu i sjeverozapadu zemlje do 20 stepeni Celzijusa.

