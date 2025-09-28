Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih sedam dana

Danas u Tuzli očekuje se pretežno vedro ili djelimično oblačno vrijeme, uz slab do umjeren vjetar. Temperature će se kretati od jutarnjih 8°C do maksimalnih 16°C u poslijepodnevnim satima, dok će večeri biti hladnije, oko 9°C. Tokom ranih jutarnjih sati mogući su vrlo slabi i kratkotrajni pljuskovi, bez značajnijih padavina. Preporučuje se lagana jakna ili duks.

Vremenske prilike u Tuzlanskom kantonu

U ostatku Tuzlanskog kantona situacija će biti slična. Pretežno vedro i blago vrijeme očekuje se u većini gradova, dok će u planinskim područjima, posebno oko Kladnja, biti češćih i jačih pljuskova tokom dana. Najviša dnevna temperatura u Gradačcu mogla bi dostići i 21°C.

Sedmodnevna prognoza za Tuzlu

U naredna tri dana prognozira se uglavnom suho i vedro vrijeme, s minimalnim padavinama i niskim noćnim temperaturama koje će se u srijedu spustiti i do 4°C. Od četvrtka, 2. oktobra, stiže značajna promjena vremena. Obilne padavine očekuju se do kraja sedmice, s posebno izraženim intenzitetom u četvrtak i petak, kada je vjerovatnoća kiše i do 90%.

Upozorenje na obilne padavine

Za četvrtak i petak izdato je upozorenje na obilne padavine koje mogu izazvati lokalne poplave u dolinama i nižim predjelima Tuzlanskog kantona. Temperature će tokom tog perioda biti niske, noću od 1 do 4°C, a danju od 4 do 7°C. Od ponedjeljka, 6. oktobra, padavine će se nastaviti, ali uz blagi porast dnevnih temperatura.