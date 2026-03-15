Evo kakvo vrijeme očekuje Tuzlu narednih dana

U Tuzli se danas očekuje sunčan i suh dan uz maksimalnu temperaturu do 18 stepeni Celzijusa. Jutro je bilo hladnije, s temperaturama oko 4 stepena, ali će se tokom dana vrijeme postepeno zagrijavati.

Vjetar će puhati umjerenim intenzitetom iz sjeveroistočnog smjera, s udarima do 6,2 metra u sekundi, dok padavine nisu najavljene. Zbog vedrog vremena i sunčanih intervala preporučuje se laganija odjeća u jutarnjim satima, dok će tokom dana temperature biti dovoljno ugodne i bez jakni.

Prognoza za narednih sedam dana donosi promjenjivo vrijeme. Već u utorak i srijedu očekuju se obilnije padavine, a najintenzivniji pljuskovi prognozirani su u utorak.

Prema prognozama, za područje Tuzle izdato je upozorenje na jake pljuskove koje počinje u utorak, 17. marta u ponoć i traje do srijede, 18. marta u 23:59 sati.

Nakon kišnog početka sedmice, u četvrtak se očekuje stabilizacija vremena uz manju vjerovatnoću slabih pljuskova. Vikend bi trebao donijeti suho i vedro vrijeme.

Najpovoljniji dan za boravak na otvorenom u ovom periodu bit će nedjelja, 22. marta, kada se prognozira vedro i suho vrijeme uz minimalnu mogućnost padavina.

