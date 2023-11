FHMZBiH – Narednih dana uglavnom oblačno vrijeme s kišom

U utorak, 14. novembra, u BiH će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći slaba kiša je moguća u sjevernim područjima Hercegovine i na zapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu i lokalno na sjeveru zemlje do 14, a dnevna od 14 do 20, u sjevernim područjima Bosne do 22 °C.

U srijedu, 15. novembra, u BiH će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima ponegdje praćenim grmljavinom. Intenzivniji pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim, istočnim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine. Tokom poslijepodneva postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Poslijepodne u Hercegovini vjetar mijenja smjer na sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 9 do 15, na jugu zemlje do 18 °C.

U četvrtak, 16. novembra, jutro će biti umjereno do pretežno oblačno uz djelimično razvedravanje tokom dana. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prijepodne magla. U kasnim večernjim satima kiša se očekuje na sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 18 °C.

U petak, 17. novembra, bit će pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća na sjeverozapadu Bosne. Poslijepodne i tokom noći kiša se očekuju širom zemlje. Na planinama slab snijeg. U Hercegovini su lokalno mogući jači pjuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Tokom noći u Hercegovini i na jugozapadu Bosne povremeno jak vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu zemlje do 14 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.